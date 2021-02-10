Развитие экономики подконтрольного Донбасса: Кабмин за 2 месяца подготовит первую часть законопроектов
Правительство в течение 2 месяцев подготовит и представит первую часть законопроектов по развитию экономики подконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вопросы и ответы" заявил вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию.
В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", - сказал министр.
По его словам, "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных общин подконтрольных Киеву территорий Донбасса".
Он отметил, что это также даст возможность повысить уровень медицинской помощи, оказываемой местному населению медицинскими учрежденими.
Напомним:
На заседании 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии ляжет в основу соответствующей стратегии - на восстановление региона нужно минимум 20 миллиардов долларов.
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