Развитие экономики подконтрольного Донбасса: Кабмин за 2 месяца подготовит первую часть законопроектов

Правительство в течение 2 месяцев подготовит и представит первую часть законопроектов по развитию экономики подконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вопросы и ответы" заявил вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию.

В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", - сказал министр.

По его словам, "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных общин подконтрольных Киеву территорий Донбасса".

Он отметил, что это также даст возможность повысить уровень медицинской помощи, оказываемой местному населению медицинскими учрежденими.

Напомним:

На заседании 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии ляжет в основу соответствующей стратегии - на восстановление региона нужно минимум 20 миллиардов долларов.