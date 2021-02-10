Twitter в конце 2020 года увеличил доходы на 28%

Социальная платформа Twitter в последнем квартале 2020 года имела доход в 1,3 млрд долларов, что на 28% больше доходов соответствующего периода 2019 года.

Об этом сообщает ВВС.

Доход в 1,3 млрд долларов является выше оценки ряда аналитиков, ведь в январе платформа заблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, в связи с чем ожидалось ухудшение финрезультатов.

Касательно таких ожиданий на фоне блокирования страницы Трампа в Twitter заявили, что на платформе можно просматривать более 6000 различных тем - они и способствуют росту соцсети.

К тому же, отметили в компании, 80% аудитории находится за пределами США.

"У нас глобальный сервис. Мы также не зависим только от новостей и политики в контексте того, что развивает Twitter", - сказал представитель компании в комментарии.

В то же время, "монетизированных" пользователей в соцсети стало на 5 млн больше - до 192 миллионов, что является ниже предварительных прогнозов в 193,5 миллиона. Показатель на 26% выше по сравнению периода 2019 года.

Напомним:

Акции Twitter, котирующихся в Германии упали на 8% в первый торговый день после того, как поздно в пятницу компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

Экономическая правда