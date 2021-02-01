Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Понедельник, 1 февраля 2021, 20:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,06 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,90 грн (на 1 февраля – 34,16 гривни).
Напоминаем:
1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.
1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,03 гривни.
Экономическая правда
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