Закрытие межбанка: гривня укрепилась



1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,03 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,01 - 28,03 гривни;

Евро - 33,86 - 33,89 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,98 - 28,17 гривни. Евро покупают по 33,73 гривни, продают по 34,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,06 - 28,11 гривни, евро - 33,81 - 33,91 гривни.

Напоминаем:

1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Экономическая правда