Закрытие межбанка: гривня укрепилась
1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,03 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,01 - 28,03 гривни;
Евро - 33,86 - 33,89 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,98 - 28,17 гривни. Евро покупают по 33,73 гривни, продают по 34,12 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,06 - 28,11 гривни, евро - 33,81 - 33,91 гривни.
Напоминаем:
1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Экономическая правда
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