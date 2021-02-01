Бизнес ухудшил экономические ожидания - опрос НБУ

По результатам январского опроса представители бизнеса ухудшили свои ожидания относительно деятельности и экономического состояния предприятий.

Об этом говорится в опросе НБУ.

Так, индекс ожиданий деловой активности в января составил 37,6 против 45,5 в декабре. В регуляторе отмечают, что уже одиннадцатый месяц подряд ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения в 50 пунктов.

Худшие оценки остаются у представителей из сферы строительства, чей индекс составляет 33,1 после незначительного улучшения до 39,1 в декабре. "Строители ожидают стремительное сокращение объемов строительства и новых заказов с одновременным ростом стоимости услуг подрядчиков и ухудшением их доступности", - поясняют в НБУ.

Значительно ухудшили ожидания предприятия из сферы торговли, которые "сильно ощутили последствия усиления противоэпидемических ограничений на фоне традиционного снижения активности в первый месяц года". Индекс для них составляет 33,3 в январе, а в декабре - 48,5.

Негативная оценка осталась и в сфере услуг, чей индекс снизился с 45,3 в декабре до 39,7 в первый месяц 2021 года.

В промышленности негативно оценивают потенциальные показатели произведенной продукции, заказов, запасов, а также будущие цены на сырье. Секторный индекс в январе снизился до 38,6 с 44,6 в декабре.

Также, как сообщает регулятор, все предприятия предусматривают рост уровня цен на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на дальнейшее уменьшение численности своих работников.

Напомним:

Правление Нацбанка решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% и повысило инфляционный прогноз на 2021 до 7%.

Экономическая правда