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Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:10
 

Ощадбанк снизил на 1% ставки по овердрафтам и микрокредитам для микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Продолжают действовать специальные условия, по которым клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 11,25% годовых в гривне; по программе ФРП (НУФ) ставка составит - от 10,25% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году банк предоставил клиентам МСБ более 4 млрд грн кредитов.

Напомним:

Ощадбанк отчитался о чистой прибыли в 2,8 млрд грн по предварительным результатам 2020 года (без корректирующих проводок и до аудиторской проверки) - это на 2,3 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Экономическая правда

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Ощадбанк

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