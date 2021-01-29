Ощадбанк в прошлом году получил 2,8 миллиарда прибыли

Ощадбанк отчитался о чистой прибыли в 2,8 млрд грн по предварительным результатам 2020 года (без корректирующих проводок и до аудиторской проверки) - это на 2,3 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Начиная с 2016 года банк продолжает работать с прибылью. Обеспечение финансовой стабильности было и остается стратегическим приоритетом Ощадбанка. Доходность капитала банка (RoE) на конец 2020 года составляет 13,8% и существенно превышает соответствующий результат 2019 (1,3%)" , - говорится в сообщении.

При этом, чистый процентный доход Ощадбанка в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,5 млрд грн (на 45,4%) и составляет около 8 млрд грн.

"Это произошло в основном за счет уменьшения процентных расходов вследствие удешевления фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 18,1% и составляет почти 5 млрд грн - в основном за счет увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов", - пояснили в банке.

Торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в 2020 году составил 3,7 млрд грн.

Отмечается, что с начала 2020 года прирост депозитного портфеля составил более 9 млрд грн (10%), из них по депозитам физических лиц - 4,9 млрд грн, по депозитам субъектов хозяйствования - 4,3 млрд грн. Кредитный портфель за год уменьшился на 3% до 63,2 млрд грн.

"В отчетном году Ощадбанк продолжил работу по уменьшению объемов проблемной задолженности: уровень неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился с 49% до 24%.

В течение года удалось реструктуризировать кредитов на общую сумму 16,4 млрд грн. В делах по неработающих кредитам суды вынесли вердикты в пользу Ощадбанка на сумму 3,9 млрд грн, из которых банку удалось вернуть 2,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2020 годасобственный капитал Ощадбанка составляет 22 млрд грн.

В 2020 году Ощадбанк заплатил налогов, сборов и обязательных платежей в госбюджет на сумму 3,4 млрд грн.

Экономическая правда