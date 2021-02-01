Двое топ-чиновников Нацбанка предлагали повысить учетную ставку до 6,5%

Двое из десяти членов комитета по монетарной политики НБУ на заседании 20 января высказались за повышение учетной ставки до 6,5%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Эти участники дискуссии акцентировали внимание на значительно более сильному инфляционному давлению, чем предполагал октябрьский макропрогноз. Они также сошлись во мнении, что, учитывая неизбежность повышения учетной ставки, это необходимо сделать уже сейчас", - говорится в сообщении.

В частности, один из членов комитета заявил, что решение о повышении ключевой ставки созрело и его надо вовремя ретранслировать рынке.

"Такая проактивная позиция даст четкий сигнал о готовности НБУ обеспечить ценовую стабильность. В то же время отсрочка повышения учетной ставки будет лишь создавать дополнительную неопределенность для участников рынка и подрывать их доверие к последовательности монетарной политики. Кроме того, не осталось сомнений в устойчивости восстановления потребительского спроса - реальные доходы граждан растут и фундаментальное инфляционное давление со стороны спроса тоже усиливается", - говорится в позиции одного из членов КМП.

В то же время другой член комитета, который выступил за повышение ставки, акцентировал внимание на внешних факторах.

По его словам, средства, выделенные в рамках дополнительных масштабных программ стимулирования экономики в развитых странах, в конце концов окажутся на товарных и фондовых рынках и будут усиливать внешний инфляционное давление.

"Он отметил, что внутренние инфляционные ожидания уже ухудшились. Поэтому, несмотря на прогнозируемое ускорение инфляции выше целевого диапазона в ближайшие месяцы, следует реагировать учетной ставке уже сейчас. Далее это может восприниматься уже как запоздалая реактивная позиция", - говорится в сообщении.

В то же время несколько членов комитета считают, что повышение учетной ставки не понадобится, учитывая временный характер проинфляционных факторов и вероятные компенсаторы, в частности приток иностранного капитала.

По мнению одного из них, последний фактор будет достаточно мощным и даже позволит НБУ несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня.

Напомним:

Правление Нацбанка решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% и повысило инфляционный прогноз на 2021 до 7%.

Экономическая правда