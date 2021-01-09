Состояние Илона Маска перевалило за 200 миллиардов долларов – Bloomberg

Состояние самого богатого человека в мире, основателя компании Tesla Илона Маска впервые превысили 200 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, по состоянию на 9 января его состояние равны 209 миллиардов долларов.

На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос с 186 миллиардами долларов.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Маск обогнал основателя Amazon Джефф Безос в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.