Состояние Илона Маска перевалило за 200 миллиардов долларов – Bloomberg
Суббота, 9 января 2021, 17:50
Состояние самого богатого человека в мире, основателя компании Tesla Илона Маска впервые превысили 200 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Так, по состоянию на 9 января его состояние равны 209 миллиардов долларов.
На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос с 186 миллиардами долларов.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Маск обогнал основателя Amazon Джефф Безос в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.
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