Как работает прослушка и прослушивают ли вас?

Есть ряд способов, которыми можно получить доступ к вашим персональным звонкам и сообщениям - эксперт рассказывает, что это за способы и как обезопасить себя.

В колонке для Экономической правды эксперт по информационной безопасности Никита Кмиш рассказывает, что есть ряд способов, которыми можно перехватить разговор или прослушать телефон.

В частности речь идет о:

перехвате голоса или сообщений правоохранителями;

копировании SIM-карты через оператора связи;

использовании ложной базовой станции для перехвата и расшифровки данных;

взломе персонального кабинета абонента на сайте оператора.

Больше о защите частных переписок и разговоров читайте в колонке на ЭП: Как работает прослушка? Слежка через AirPods и Apple Watch и корпорации-шпионы