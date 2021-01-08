Как работает прослушка и прослушивают ли вас?
Пятница, 8 января 2021, 12:51
Есть ряд способов, которыми можно получить доступ к вашим персональным звонкам и сообщениям - эксперт рассказывает, что это за способы и как обезопасить себя.
В колонке для Экономической правды эксперт по информационной безопасности Никита Кмиш рассказывает, что есть ряд способов, которыми можно перехватить разговор или прослушать телефон.
В частности речь идет о:
- перехвате голоса или сообщений правоохранителями;
- копировании SIM-карты через оператора связи;
- использовании ложной базовой станции для перехвата и расшифровки данных;
- взломе персонального кабинета абонента на сайте оператора.
Больше о защите частных переписок и разговоров читайте в колонке на ЭП: Как работает прослушка? Слежка через AirPods и Apple Watch и корпорации-шпионы
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