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Как работает прослушка и прослушивают ли вас?

Пятница, 8 января 2021, 12:51
 

Есть ряд способов, которыми можно получить доступ к вашим персональным звонкам и сообщениям - эксперт рассказывает, что это за способы и как обезопасить себя.

В колонке для Экономической правды эксперт по информационной безопасности Никита Кмиш рассказывает, что есть ряд способов, которыми можно перехватить разговор или прослушать телефон.

В частности речь идет о:

  • перехвате голоса или сообщений правоохранителями;
  • копировании SIM-карты через оператора связи;
  • использовании ложной базовой станции для перехвата и расшифровки данных;
  • взломе персонального кабинета абонента на сайте оператора.

Больше о защите частных переписок и разговоров читайте в колонке на ЭП: Как работает прослушка? Слежка через AirPods и Apple Watch и корпорации-шпионы

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технології кибербезопасность

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