Як працює прослушка? Стеження через AirPods і Apple Watch та корпорації-шпигуни

Ранее я уже писал, как "взламывают" Telegram с двухфакторной авторизацией. Сегодня разберемся в базовых принципах работы прослушки.

Прослушать ваш телефон или перехватить разговоры и SMS можно несколькими способами.

Прослушка. Перехват голоса и SMS правоохранителями вследствии уголовного преследования или банального превышения служебных полномочий или нецелевого использования материалов негласных следственных действий.

Дублирование (клонирование) SIM-карты через оператора сотовой связи с использованием персональных данных клиента и дальнейшее использование клонированной SIM-карты в противоправной деятельности.

Ложная базовая станция для перехвата и расшифровки всех входящих звонков и сообщений абонента и дальнейшее использование перехваченных данных в противоправной деятельности.

Взлом "Персонального кабинета" абонента на сайте или в приложении сотового оператора и переадресация всех сообщений и звонков на адрес злоумышленника, а также дальнейшее использование полученных данных в противоправной деятельности.

Для тех, кто больше любит видеоформат, доступна видеоверсия этой статьи, но традиционно в статье чуть-чуть больше деталей и подробностей.

Прослушка

Негласные следственные действия, предусмотренные главой 21 Криминально-процессуального кодекса (КПК) Украины, помимо прочего включают в себя "Снятие информации с транспортных телекоммуникационных систем", что в простонародье и называется прослушкой.

Во всем мире действуют схожие нормы проведения прослушки. Разрешение на проведение прослушки дается в следующих случаях:

по уголовным делам;

по контрразведывательным делам;

в рамках внешней разведки.

Субъектами, которым разрешено использовать прослушку, являются правоохранительные органы, правоохранительные органы специального назначения (спецслужбы) и службы внешней разведки.

Прослушка в Украине и в большинстве стран проводится только по тяжким преступлениям.

"Тяжкое преступление" в Украине соответствует статье, которая предполагает срок лишения свободы подозреваемого от 5 лет. Например, 212 ККУ "Уклонение от уплаты налогов" – это не тяжкая статья, и прослушку по такому делу получить невозможно.

Отмечу, что подробности о формах и методах проведения негласных следственных действий относятся к информации с ограниченным доступом, за разглашение которой предусмотрена уголовная ответственность, так что я буду опираться только на публично доступную информацию и на зарубежные аналоги.

Прослушка через AirPods или Apple Watch

Вот такой детский шпионский трюк, который я только что продемонстрировал, является потенциальным примером применения специальных технических средств негласного получения информации.

В Украине СТЗ считаются даже детские часы с диктофоном и трекером, приложения для мониторинга местоположения вашей собаки. И даже Google Glass с точки зрения украинского законодательства являются потенциальным СТЗ, так что на самом деле каждый из вас уже немного шпион из-за постсовкового законодательного наследия.

Программы для родительского контроля, или так называемые DLP-системы, которые тоже иногда могут стать поводом для обысков, могут использоваться для прослушки абсолютно легально, я расскажу об этом отдельно.

Могут ли украинские спецслужбы прослушивать мессенджеры

К счастью для украинских бизнесменов без международной помощи иностранных коллег украинские спецслужбы не могут прослушивать мессенджеры.

Исключением могут быть сотрудники НАБУ, которые пользуются уважением у американских коллег, а как следствие, им скорее всего доступны технологии иностранных спецслужб, и ваш WatsApp или Facebook уже не такой уж анонимный.

Так что я советую внимательно выбирать мессенджеры для общения, какой мессенджер самый безопасный, я рассказываю в видео.

Какие данные о вас доступны американским спецслужбам и корпорациям

В вашем телефоне установлены десятки приложений от разных мировых брендов, каждая из них отправляет данные в свою родную страну: кто-то отправляет в Штаты, кто-то в Евросоюз, а кто-то и вовсе в Китай.

Вся эта информация собирается на сервера компаний и структурируется в огромной базе данных, которые знают о вас всё.

Более того, эти компании обмениваются данными между собой, чтобы дополнить ваш портрет.

В фрагменте ниже можно посмотреть, какие данные собираются о вас в вашем гугл-аккануте, и что собирает о вас ваш же Iphone

Как от этого всего защититься

Мы бесплатно без регистрации и SMS уже подготовили для вас инструкции по безопасной настройке ваших мессенджеров, телефонов, компьютеров и социальных сетей, собрали все рекомендации на своем сайте в виде гида по безопасной настройке устройств по рекомендациям специалистов в области информационной безопасности и выложили все это.

В следующих видео и статьях я расскажу вам про киберполицию, цифровую криминалистику и уголовное преследование наркоторговцев при помощи хакеров, которые работают на благо государства.