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Нацбанк выдал банкам полмиллиона короткого рефинанса

Пятница, 8 января 2021, 12:31
 

Нацбанк по результатам тендера 6 января удовлетворил заявки 3 банков по рефинансированию на сумму 492 миллионов гривень сроком до 86 дней по ставке 6%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

"Национальный банк Украины сообщает, что 06.01.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 86 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 492,0 млн. Грн. По процентной ставке в размере 6,00% годовых" , - говорится в сообщении.

Напомним:

Нацбанк по результатам тендера 31 декабря удовлетворил заявки 3 банков по рефинансированию на сумму 3,56 млрд грн сроком до 86 дней по ставке 6%. В частности, АО "Райффайзен Банк Аваль" получил 3,1 млрд грн.

Экономическая правда

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