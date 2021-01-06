Запасы газа в Украине выросли на 25%

Запас природного газа в Украине на начало 2021 года составляет 23,5 миллиарда кубометров, что на 25% превышает прошлогодние запасы.

Об этом сообщает Укртрансгаз.

Из общих 23,5 млрд кубометров, 7,7 миллиарда принадлежат иностранным компаниям из 24 стран.

"По итогам 2020 года Украина почти в четыре раза увеличила объемы хранения газа, принадлежащих нерезидентам", - говорится в публикации.

На начало 2021 года оператор газохранилищ имеет договора с 848 компаниями против 651 на начало 2020 года. "При этом количество заказчиков-нерезидентов в течение 2020-го удвоились - до 90 компаний из 24 зарубежных стран. В начале 2020 году в Украине свой газ хранили представители 14 иностранных государств ", - комментируют в Укртрансгазе.

Также сообщается, что в октябре-декабре прошлого года из украинских подземных хранилищ газа отобрано 4,6 млрд кубометров газа, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего за 2020 год уровень отбора составил 7,8 млрд кубометров газа.

Напомним:

В украинских подземных хранилищах газа накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 млрд кубометров, сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ.

Экономическая правда