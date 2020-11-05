У підземних сховищах накопичили рекордний запас газу за останні 10 років

В українських підземних сховищах газу накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів, наразі газосховища почергово завершують нейтральний період та переходять в режим відбору природного газу з ПСГ.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Вітчизняні компанії на кінець сезону закачування зберігають 18,3 млрд куб м. Цього повністю достатньо, щоб Україна безперебійно пройшла опалювальний сезон. За останні п’ять років українські компанії відбирали з ПСГ від 7,6 до 12,5 млрд куб м на рік", - йдеться у повідомленні.

При цьому, об'єм закачування природного газу в ПСГ України за 10 місяців поточного року становить 16,8 млрд куб. м, що на 5% менше ніж у 2019-му.

З них резиденти закачали 8,3 млрд куб. м газу, що порівняно з минулим роком менше на 53%.

"Разом зі зменшенням обсягів зберігання газу українськими компаніями вітчизняні газосховища активно поповнюються нерезидентами. З початку 2020 року вони закачали до ПСГ 8,5 млрд куб. м газу, що в 4,2 рази перевищує минулорічні показники", - додали в "Укртрансгазі".

Станом на 1 листопада2020 запас природного газу у підземних газосховищах становить 28,1 млрд куб. м газу. Це на 30% перевищує показники минулого року.

Економічна правда