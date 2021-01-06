Стало известно, сколько "Нафтогаз" заплатил за крупнейшее месторождение сланцевого газа

НАК "Нафтогаз Украины" приобрела 100% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская" за 15 миллионов долларов (около 420 миллионов гривень).

Об этом сообщил глава правления НАК "Надра Украины" Тарас Кузьмич в интервью Nadra.info.

По его словам, сделка была заключена по оценочной стоимости предприятия.

"Надра Юзовская" владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.

Напомним:

Кабинет Министров на заседании 16 декабря утвердил распоряжение о покупке НАК "Нафтогаз Украины" 100% уставного капитала в ООО "Надра Юзовская", чей потенциал превышает 3 триллиона куб. м условного топлива.

Юзовская площадь должна территории в 8000 квадратных километров в пределах Донецкой и Харьковской областей. "Надра Украины" оценивает потенциал площади более чем 3 триллиона кубических метров условного топлива, а годовая добыча прогнозируется на уровне 10-20 миллиардов кубических метров.

В 2013 году ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции с компанией Shell. Последняя вышла из соглашения в 2015 году.

В 2016 году нидерландская Yuzgaz победила в конкурсе. В декабре 2018 Кабинет Министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабря 2019 года председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., что принадлежит холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте.