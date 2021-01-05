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УЗ: Во время январского локдауна все поезда будут курсировать по расписанию

Вторник, 5 января 2021, 12:35
 

В "Укрзализныце" заявили, что во время январского локдауна железнодорожное сообщение будет полностью обеспечено.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января, продиктованного решением правительства Украины.

Также Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - заверили в УЗ.

В компании призвали пассажиров соблюдать обязательного масочного режима во время путешествий и пользоваться антисептиком.

"В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - говорится в сообщении.

Напомним:

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

С 8 по 24 января 2021 года будет запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров;
  • продовольственных и непродовольственных рынков.

Однако транспорт будет работать.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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