"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов достигли 17,4 миллиардов

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 7575 займов на общую сумму в 17,4 млрдгрн, за последнюю неделю - 417 кредитов на 908,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из общей суммы в 17,4 млрд грн 10,823 миллиарда гривень были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов. 3,367 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,259 миллиарда гривень в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"190,5 млн гривень от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 217,6 млн гривень - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 500,6 млн гривень", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее объемы займов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" достигли 16,5 млрд гривен.

Экономическая правда