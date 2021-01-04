Все разделы
Укр / Рус

Строительство самолетов для ВСУ: "Укрэксимбанк" предоставил "Антонову" 3 миллиарда кредита

Понедельник, 4 января 2021, 16:50
 

"Укрэксимбанк" предоставил ГП "Антонов" почти 3 млрд грн кредита на строительство трех новых самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Государственный Укрэксимбанк подписал кредитное соглашение с гордостью украинского самолетостроения - Antonov Company - почти на 3 млрд грн, которые пойдут на строительство трех новейших самолетов Ан-178 для украинской армии.

Поэтому в новый год мы вошли действительно удачно - и для безопасности государства, и для развития ее высокотехнологичной сферы", - написал глава правления банка Евгений Мецгер.

Напомним:

Ранее ГП "Антонов" и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которой говорится о первых за 30 лет поставкиах трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Антонов кредит Укрэксимбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Антонов" получил первый госзаказ за время независимости 29 декабря 2020, 14:49
Государственная авиакомпания может начать работу в следующем году - Криклий 23 декабря 2020, 13:36
"Антонов" впервые за 30 лет получит государственный заказ на самолеты – Уруский 7 декабря 2020, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!