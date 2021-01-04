Строительство самолетов для ВСУ: "Укрэксимбанк" предоставил "Антонову" 3 миллиарда кредита

"Укрэксимбанк" предоставил ГП "Антонов" почти 3 млрд грн кредита на строительство трех новых самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Государственный Укрэксимбанк подписал кредитное соглашение с гордостью украинского самолетостроения - Antonov Company - почти на 3 млрд грн, которые пойдут на строительство трех новейших самолетов Ан-178 для украинской армии.

Поэтому в новый год мы вошли действительно удачно - и для безопасности государства, и для развития ее высокотехнологичной сферы", - написал глава правления банка Евгений Мецгер.

Напомним:

Ранее ГП "Антонов" и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которой говорится о первых за 30 лет поставкиах трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

Экономическая правда