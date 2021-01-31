Госэкоинспекция в Кривом Роге уделит особое внимание проверкам крупных промышленных предприятий

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый заявил, что в криворожском офисе ведомства проверкам крупных промышленных предприятий будет уделяться особое внимание.

Об этом он написал в Facebook.

"В рамках сегодняшних встреч основной темой стала работа крупных предприятий-загрязнителей - ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог "и АО" Южный горно-обогатительный комбинат", - заявил Мальованый после встречи с гражданами в офисе ГЭИ.

Он также отметил, что в Госэкоинспекции утвержден план проверок на 2021. И в частности, уже 8 февраля инспекторы выйдут на контроль соблюдения природоохранного законодательства на Южном ГОКе.

Напоминаем:

Ранее во время проверки Государственная экологическая инспекция установила ряд нарушений природоохранного законодательства от "АрселорМиттал Кривой Рог".

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