Госэкоинспекция в Кривом Роге уделит особое внимание проверкам крупных промышленных предприятий
Глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый заявил, что в криворожском офисе ведомства проверкам крупных промышленных предприятий будет уделяться особое внимание.
Об этом он написал в Facebook.
"В рамках сегодняшних встреч основной темой стала работа крупных предприятий-загрязнителей - ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог "и АО" Южный горно-обогатительный комбинат", - заявил Мальованый после встречи с гражданами в офисе ГЭИ.
Он также отметил, что в Госэкоинспекции утвержден план проверок на 2021. И в частности, уже 8 февраля инспекторы выйдут на контроль соблюдения природоохранного законодательства на Южном ГОКе.
Напоминаем:
Ранее во время проверки Государственная экологическая инспекция установила ряд нарушений природоохранного законодательства от "АрселорМиттал Кривой Рог".
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