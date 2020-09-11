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Госэкоинспекция установила ряд нарушений в "АрселорМиттал Кривой Рог"

Пятница, 11 сентября 2020, 18:18
 

Во время проверки Государственная экологическая инспекция установила ряд нарушений природоохранного законодательства от "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый в Facebook.

Сообщается, что проверка еще продолжается и закончится 16 сентября.

Также Мальованый заявил, что вопрос балки Свистунова будет подниматься на уровне Кабмина.

"Напомню, это объект, в который с горнодобывающих предприятий сливаются шахтные воды. На сегодня балка переполнена, а это грозит жителям Кривого Рога техногенной катастрофой. Опасность этого объекта должна быть ликвидирована на уровне государства ", - подчеркнул глава инспекции.

Также Мальованый напомнил, что около 20% от общего количества вредных выбросов в атмосферу осуществляются в Кривом Роге

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экология промпроизводство

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