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Bitcoin бьет рекорд четвертый день подряд: уже 34 тысячи долларов

Воскресенье, 3 января 2021, 14:31
 

Криптовалюта Bitcoin бьет рекорд четвертый день подряд, цена перевалила за 34 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже CoinDesk.

Отмечается, что за сутки стоимость Bitcoin выросла на более 10%. По состоянию на 3 января 14:33 по киевскому времени стоимость криптовалюта достигает 33,99 долл.

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криптовалюта

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