В 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали на 3% меньше автомобилей, чем в прошлом году

Всего за прошлый год украинские номера получили 85 500 новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

В частности, в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 году количество новых легковых автомобилей - 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов.

"По сравнению с другими европейскими рынками падения автопродаж в Украине не выглядит так драматично", - говорится в сообщении ассоциации.

Однако причиной этого по их сообщению крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин.

По итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала RENAULT - 14360 автомобилей. Самой популярной моделью этой французской марки стала Renault Duster - 5534 регистраций за двенадцать месяцев.

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