Создание Бюро экономической безопасности: какова позиция бизнес-ассоциаций

В Союзе украинских предпринимателей надеются, что Бюро экономической безопасности станет качественно новым органом, однако выступают против законопроекту №4090 о сроках ликвидации налоговой милиции. В то же время активно критиковали закон о БЭБ в Европейской бизнес-ассоциации.

Об этом говорится в статье ЕП.

В ЕБА считают, что прописанные в законе категории преступлений, которые будет расследовать бюро, расписаны слишком широко, поэтому его сотрудники смогут их трактовать по своему усмотрению.

"Законопроект определяет статус бюро как "государственного правоохранительного органа", хотя в странах ЕС подавляющее большинство специализированных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью, функционируют в системе органов исполнительной власти", - отмечают там.

ЕБА также против предоставления сотрудникам нового органа силовых функций, огнестрельного оружия и специальных званий.

"Для обеспечения физической защиты работников при исполнении ими служебных обязанностей можно привлекать спецподразделения других правоохранительных органов. Мы считаем, что именно эти рудиментные нормы создают благоприятную среду для злоупотребления служебным положением и превышения полномочий", - добавили в ассоциации.

В то же время в Союзе украинских предпринимателей надеются, что бюро станет качественно новым органом, ведь, в отличие от налоговой милиции или СБУ, оно будет заниматься преимущественно аналитической работой.

"В целом Союз положительно оценивает закон в принятой редакции. На момент принятия в первом чтении документ содержал положения, которые СУП просил пересмотреть. В частности, статья о мошенничестве с НДС была криминализирована.

Однако Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учел замечания Союза, и соответствующую норму исключили", - говорится в заявлении.

"Наше ключевое требование - это должно быть аналитически-информационный подразделение, которое должно выявлять экономические преступления, а не военизированный орган с полномочиями без суда и следствия останавливать работу бизнеса. По нашему мнению, принятая редакция отвечает этому требованию", - сообщили в СУП.

"Принятие Закона о Бюро экономической безопасности - это долгожданная реформа, которую требовал украинский бизнес. Долгие годы расследования экономических преступлений было распределено между подразделениями различных контролирующих структур. Это приводило к тому, что одни и те же дела могли одновременно рассматривать, например, налоговая милиция и СБУ.

Но главное - бизнес хорошо помнит методы работы, которыми его пытались "кошмарить" в процессе расследования дела: обыски в офисах с применением известных "маски-шоу" и методы воздействия.

Бизнес-сообщество надеется, что принятие закона №3087-д позволит изменить подходы в сфере расследования экономических преступлений в пользу профессиональной и прозрачной деятельности с использованием фактов, без возможности остановки работы предприятия. А полномочия правоохранительных органов по вопросам, связанным с преступлениями в сфере экономики будут отменены", - заявила в комментарии ЭП исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова.

При этом в СУП выступают против законопроект№4090, который Рада приняла 29 января.

"Он предлагает возобновить деятельность налоговой милиции на период создания Бюро экономической безопасности. СУП выступает против возвращения этого органа с предыдущими методами работы в любом виде", - говорится в позиции Союза.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности", создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4090, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции.

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Экономическая правда