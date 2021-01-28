Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 28 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 28 января 2021, 11:00
 

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни;

Евро - 34,12 - 34,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,29 гривни. Евро покупают по 33,82 гривни, продают по 34,22 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,23 гривни, евро - 33,96 - 34,07 гривни.

Напоминаем:

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 27 января: межбанк, "черный" и наличный рынки 27 января 2021, 10:58
Курс валют на 26 января: межбанк, "черный" и наличный рынки 26 января 2021, 11:54
Курс валют на 25 января: межбанк, "черный" и наличный рынки 25 января 2021, 12:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!