Официальный курс: гривня снизилась к доллару
Среда, 27 января 2021, 19:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,12 грн (на 27 января - 34,19 гривни).
Напоминаем:
27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua