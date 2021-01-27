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Официальный курс: гривня снизилась к доллару

Среда, 27 января 2021, 19:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,12 грн (на 27 января - 34,19 гривни).

Напоминаем:

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Экономическая правда

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