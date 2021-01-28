"Слуги народа" предлагают вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии
Народные депутаты предлагают Кабинету министров вернуть льготный тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторами выступили десятки нардепов, преимущественно от "Слуги народа".
Так, проектом постановления предлагается "рекомендовать Кабинету Министров принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".
Нардепы предлагают КМУ совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность:
введения госрегулирования тарифов, в частности установления предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);
внесения изменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию (предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц);
установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов, – за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.
Напомним:
Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.
Экономическая правда
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