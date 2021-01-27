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НБУ решил ликвидировать "Місто Банк"

Среда, 27 января 2021, 16:10
 

Нацбанк принял решение от 26 января 2021 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Місто Банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Місто Банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 до 14 января 2021 года (включительно).

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка нелатоспроможного банка АО "Місто Банк".

Экономическая правда

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НБУ банки

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