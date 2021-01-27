Кабмин установил предельную цену на газ и для ОСМД

Правительство внесло изменения в постановление о введении предельной цены на газ для населения в 6,99 грн за кубометр, установив, что предельная цена должна быть и для ОСМД.

Такое решение было принято на заседании 27 января, сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который участвовал в заседании правительства.

"Предельная цена в 6,99 грн за кубометр газа установлена ​​не только для отдельных потребителей, но и для объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД)

Принято с двухдневной доработкой", - написал он в Telegram.

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Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже, чем 6,99 грн, что ранее утвердил Кабмин.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Экономическая правда