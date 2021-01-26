Гривня продолжает медленно укрепляться к доллару и евро
Вторник, 26 января 2021, 19:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 27 января на уровне 28,15 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,19 грн (на 26 января - 34,23 гривни).
Напоминаем:
26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.
26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Экономическая правда
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