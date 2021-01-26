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Гривня продолжает медленно укрепляться к доллару и евро

Вторник, 26 января 2021, 19:15
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 27 января на уровне 28,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,19 грн (на 26 января - 34,23 гривни).

Напоминаем:

26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Экономическая правда

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