Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни.

Евро - 34,24 - 34,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,27 гривни. Евро покупают по 33,86 гривни, продают по 34,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,15 - 28,22 гривни, евро - 34,02 - 34,14 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 января на уровне 28,17 гривни.

26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,18 гривни.

Экономическая правда