Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни.
Евро - 34,24 - 34,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,27 гривни. Евро покупают по 33,86 гривни, продают по 34,27 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,15 - 28,22 гривни, евро - 34,02 - 34,14 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 января на уровне 28,17 гривни.
26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.
25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.
25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,18 гривни.
Экономическая правда
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