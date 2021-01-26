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УЗ оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения

Вторник, 26 января 2021, 18:50
 

"Укрзализныця" оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления уровня безопасности пассажиров.

Об этом заявил и.о. члена правления АО "Укрзализныця", руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает пресс-служба УЗ.

По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах.

"Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов.

"Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости", - сказал Перцовский.

Он добавил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана УЗ.

Напомним:

"Укрзализныця" работает над повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, в частности, установит камеры наблюдения.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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