УЗ установит камеры наблюдения в пригородных поездах

"Укрзализныця" работает над повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, в частности, установит камеры наблюдения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления компании Владимир Жмак, передает пресс-служба УЗ.

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - сказал он.

Также, по его словам, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию ​​по маршруту движения правоохранителей - для того, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными", - отметил Жмак.

Напомним, Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Экономическая правда