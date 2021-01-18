УЗ установит камеры наблюдения в пригородных поездах
"Укрзализныця" работает над повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, в частности, установит камеры наблюдения.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления компании Владимир Жмак, передает пресс-служба УЗ.
"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - сказал он.
Также, по его словам, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей - для того, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.
"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными", - отметил Жмак.
Напомним, Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.
Экономическая правда
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