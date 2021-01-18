Все разделы
Укр / Рус

УЗ установит камеры наблюдения в пригородных поездах

Понедельник, 18 января 2021, 18:10
 

"Укрзализныця" работает над повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, в частности, установит камеры наблюдения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления компании Владимир Жмак, передает пресс-служба УЗ.

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - сказал он.

Также, по его словам, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка", с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию ​​по маршруту движения правоохранителей - для того, чтобы предотвратить или предупредить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными", - отметил Жмак.

Напомним, Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Укрзализныце хотят запустить поезда скоростью до 350 км/ч 18 января 2021, 15:33
"Укрзализныця" хочет восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму 18 января 2021, 10:50
Глава УЗ рассказал, сколько он зарабатывает 17 января 2021, 13:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!