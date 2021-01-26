Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 7,5 миллиардов

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что инвесторам предложили 4 выпуска ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1,5 года, 2 года и 3 года.

"Благодаря ограниченному предложению шестимесячных ОВГЗ Министерству финансов удалось уменьшить средневзвешенную ставку доходности по этим инструментом на 87 базисных пунктов до 9,86%.

Средневзвешенная ставка доходности по 1,5-летними ОВГЗ составила 11,68%, по 2-летним - 11,81%, в то время как по 3-летним - 12,15%", - говорится в сообщении.

При этом, наибольший спрос был сосредоточен на 1,5-летних ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет привлекли 3,6 млрд гривен.

От размещения гривневых 6-месячных бумаг привлекли 479 млн грн, 2-летних - 3 012 млн грн, а 3-летних - 439 млн грн.

Напомним:

19 января Минфин привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма.

12 января на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривень.

На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривень.

За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигаций на 115,9 миллиарда гривень.

Экономическая правда