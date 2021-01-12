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Минфин продал гособлигаций почти на 9 миллиардов

Вторник, 12 января 2021, 17:54

 

12 января на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривень.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 5 выпусков гособлигаций: 4 в национальной валюте и 1 - долларовый.

От продажи гривневых облигаций привлекли 7,6 миллиарда гривень. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

  • 6 месяцев по ставке 10,73%;
  • 1 год по ставке 10,69%;
  • 2 года по ставке 11,85%;
  • 3 года по ставке 12,15%.

От продажи годового долларового выпуска привлекли 48,2 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.

Напомним:

На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривень.

За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигаций на 115,9 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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ОВГЗ гособлигации Минфин долг

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