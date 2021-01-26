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Минимальная цена бутылки игристого вина выросла на 20 гривень

Вторник, 26 января 2021, 14:00
 

Постановление Кабмина от 13 января 2021 года относительно установления минимальной розничной цены на некоторые виды алкогольных напитков вступает в силу с 26 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В частности, на "Вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов в стеклянной таре емкостью 0,7 л, в другой таре емкостью 1 л" установлена ​​минимальная розничная цена 49 грн.

На "Вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) ... в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л" установлена ​​минимальная розничная цена 109 гривень.

Напомним:

Кабмин повысил на 20 грн минимальную розничную цену на игристые вина, произведенные в Украине - Кабмин принял соответствующее постановление 13 января.

Экономическая правда

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виноделие Налоговая

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