Кабмін на 20 гривень підвищив мінімальну ціну пляшки ігристого вина
Кабмін підвищив на 20 грн мінімальну роздрібну ціну на ігристі вина, вироблені в України.
Про це повідомляє Мінекономіки.
"Уряд здійснив ще один важливий крок з імплементації дорожньої карти щодо розвитку виноградарства та виноробства, підтримки національних виробників, боротьби з фальсифікатом та підвищення якості продукції.
Це стало результатом поїздок президента та представників уряду в південні області та на Закарпаття, численних зустрічей з асоціаціями, і повністю підтримується представниками реального сектору", - йдеться у повідомленні.
Відповідною постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на українські ігристі вина і вина газовані, зброджені напої, вина ароматизовані ігристі (газовані) з 89 до 109 грн за пляшку 0,7-0,75 літра (+ 20 гривень).
Постанова також приводить у відповідність до Податкового кодексу опис цих виробів та її коди згідно з УКТЗЕД.
"У результаті виграють всі: українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований, продукт", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.
За його словами, головна проблематика полягає в тому, що наразі на ринку відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами: менш якісні імпортні напої на основі вина продаються за однаковою ціною з якіснішими українськими ігристими винами.
Економічна правда
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