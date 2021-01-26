Дія ID и электронный больничный: Федоров рассказал, какие новые продукты запустят в апреле

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в апреле на Diia Summit запустят ряд новых цифровых продуктов в "Дії", в частности, Дію ID и электронный больничный.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

"Дія ID. За несколько кликов в смартфоне можно будет получить электронную подпись. Украинцы смогут подписывать документы благодаря смартфону, получать административные и финансовые услуги онлайн.

Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине). Еще в конце 2020 года приняли постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места проживания в электронном формате", - анонсировал министр.

Также, по его словам, запустят строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3, а также - автоматическую регистрацию бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн.

Также планируют запустить налоговые онлайн-услуги - оптимизация и перевод в Дію услуг кабинета налогоплательщика.



"И это не все. Не все же сразу раскрывать", - добавил Федоров.

Напомним:

Министр цифровой трансформации анонсировал новые услуги в "Дії" и проекты Минцифры в 2021 году - в частности, в ближайшее время в "Дії" появятся услуги изменения места регистрации онлайн и электронное медицинское заключение.

Экономическая правда