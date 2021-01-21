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В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в "Дії" в 2021 году

Четверг, 21 января 2021, 18:45
 

Министр цифрровои трансформации анонсировал новые услуги в "Дії" и проекты Минцифры в 2021 году - в частности, в ближайшее время в "Дії" появятся услуги изменения места регистрации онлайн и электронное медицинское заключение.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

Кроме перечисленных услуг, также анонсировали услугу Действие ID - современной цифровой подписи, которая облегчит украинцам получения услуг в онлайне.

"В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги", - говорится в сообщении.

Также анонсировали услугу "Строительные онлайн-услуги" - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

"Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора", - добавили в "Дії".

Также готовится оптимизация на перевод в Дію услуг кабинета налогоплательщика.

Экономическая правда

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"Дія" Минцифра

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