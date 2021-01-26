Шмыгаль отчитался в Раде по ситуации с тарифами

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, в ближайшее время примут решение, что штрафы и пеню за неуплаченные тепло и газ за январь не будут применять.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, выступая в Раде с отчетом о ситуации с тарифами.

"По ситуации с тарифами. Правительство установило максимальную предельную цену на газ для населения и ОСМД на уровне 6,99 грн с НДС за кубометр газа.

Тарифы на тепло и горячую воду будут повышаться до конца отопительного сезона - нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах, в ближайшее время состоится его подписание", - сказал премьер.

Также он напомнил, что после консультаций с правительством и нардепами НКРЭКУ ограничило тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

"Еще одна инициатива по распределению и обслуживанию газовых сетей.

Правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта о возможности укрупнения облгазов, введения спецсчетов и введения временной администрации, что дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы на распределение", - добавил глава правительства.

Кроме этого, Шмыгаль еще раз заверил, что штрафы и пеня за невовремя оплаченные газ и тепло за январь не будут применяться.

"Есть такая правительственная инициатива, мы также ее примем на ближайшем заседании. Мы обеспечим людей от начисления штрафных санкций или пени", - заверил он.

Также Шмыгаль отметил, что на ближайших заседаниях правительства примут решение о компенсации домохозяйствам, у которых установлено электроотопление.

"Основным продуктом газораспределительных компаний станет годовой продукт по умолчанию. Это то, над чем мы сейчас работаем с парламентским комитетом и газораспределительными компаниями для того, чтобы людям было удобно рассчитывать тариф. Такие продукты должны быть представлены уже в начале этой весны.

Это оптимальное решение, которое позволяет развивать рынок газа и установить понятные тарифы для людей", - сказал премьер.

Напомним:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Экономическая правда