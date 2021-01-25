Зеленский прокомментировал подписание кредитного соглашения между "Укргазбанком" и IFC

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписание кредитного соглашения между Минфином и IFC является "подтверждением эффективности внедренных в последние годы украинской стороной реформ в этой сфере".

Об этом сообщает Офис президента.

Соглашение предусматривает предоставление кредита в размере 30 млн евро с возможностью последующей конвертации кредитных средств в уставный капитал банка.

Кредит предоставляется сроком на 5 лет для финансирования проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

"Сегодняшнее подписание является не только первым реализованным мощным шагом, приближающим нас к стратегической цели по сокращению государственной доли в банковском секторе Украины, но и подтверждением эффективности внедренных в последние годы украинской стороной реформ в этой сфере", - заявил Зеленский в своем выступлении на церемонии подписания.

По его словам, это также свидетельствует, что Украина является надежным партнером для международных инвесторов, выполняет взятые на себя обязательства, и открыта к новым инвестициям в банковском секторе.

"Реформа государственного банковского сектора является одной из ключевых предпосылок для укрепления устойчивости финансовой системы нашей независимой Украины и роста ее кредитного и инвестиционного потенциала.

Это будет способствовать ускорению достижения европейских стандартов на финансовых рынках, росту украинской экономики, обеспечению макрофинансовой стабильности и, самое главное, улучшению благосостояния населения Украины", - добавил Зеленский.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, подписание соглашения является сигналом для инвесторов и будущих партнеров, в Украине можно и нужно инвестировать.

"Международная финансовая корпорация станет важным индикатором того, что банковская система Украины является стабильным и надежным партнером для будущих инвестиций. Роль государства в банковском секторе будет уменьшаться, рыночные механизмы будут помогать развивать рынок капиталов и рынок финансов в нашей стране", - сказал он.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что "сегодняшнее событие является чрезвычайно позитивным сигналом" того, что государство дает возможность инвестировать в капитал банков.

"Это настоящая победа всего банковского сектора. Партнерство государства и Международной финансовой корпорации сможет предоставить клиентам "Укргазбанка" доступ к более дешевым ресурсам с рынков международного капитала, повысить надежность и стабильность банка для клиентов", - прокомментировал глава НБУ Кирилл Шевченко.

И.о. управляющего директора и исполнительный вице-президент IFC Стефани фон Фридебург отметила, что кредит "Укргазбанка" в 30 млн евро поможет финансировать перспективные предприятия, особенно малого и среднего бизнеса.

Напомним:

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Экономическая правда