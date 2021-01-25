Тарифные протесты: В Запорожье требовали отставки правительства Шмыгаля

Фото: Радио Свобода

Под стенами Запорожского облсовета прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, протестующие, в частности, требовали снижения цен на газ и электроснабжение, а также - отставки правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Также во время митинга его организаторы "поздравили" с днем ​​рождения президента Владимира Зеленского и обратились к нему с требованием отправить в отставку правительство Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

"Пенсия у меня социалка - 1769, а платежка за газ пришла - 2049. У меня не хватает за газ заплатить. А электроэнергия? А вода? А вывоз мусора? А продукты купит? А другие вещи? Рабов кормили раньше, а у нас такие пенсии и зарплаты у многих, что не можем за газ заплатить.

И это та власть, которая обещала с коррупцией бороться, что придет весна и будут сажать. Где преодоление бедности? Нету. Вы пнасривели к катастрофическому обеднению", - заявил во время акции ее организатор Анатолий Шевченко.

Отмечается, что в акции приняли участие около полусотни человек разного возраста. Во время акции ее организаторы также собирали подписи под обращением к президенту и правительству с требованиями участников.

Напомним:

С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.

13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

Утвержденная цена - на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.