У Фирташа говорят, что не блокируют переход потребителей к другим поставщикам

В группе Дмитрия Фирташа отрицают, что препятствуют переходу своих клиентов ко другим газовым поставщикам из-за связи облгазов и газсбытов.

Об этом говорится в интервью ЭП с главой компании "Йе энергия" Артем Компан.

По его словам, записи разговоров сотрудников облгазов, которые признают, что получили поручение провести проверку в связи с желанием клиента сменить поставщика - "фейковая история".

"Я не знаю, кого там записывали. Для этого есть соответствующие органы, которые должны разбираться. Я не верю во всякие фейковый истории, - комментирует Компан. Есть много людей, которые пытаются свои недостатки в работе переложить на плечи других компаний и говорить, что "у нас ничего не получается, потому что нам не дают".

Он говорит, что компания была готова к оттоку клиентов и была против искусственного блокирования перехода клиентов.

"С другой стороны, повторюсь, откуда тогда берется 15 тысяч переходов в сутки? Если бы это имело место быть, я думаю, не было бы такого количества переходов", - заявил представитель группы Фирташа.

Он также прокомментировал информацию об EIC-коде, который необходим для изменения поставщика - его печатали за отрывной линией платежки:

"EIC-код - не проблема, он у оператора. У каждого потребителя есть свой EIC-код в личном кабинете. Это тоже один из распространенных фейков: "у нас есть проблема, если бы EIC-код печатался не в левом углу, а в правом, тогда бы, наверное, в нас было не 15 тысяч, а 30 тысяч переходов."

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Напомним:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Экономическая правда