Советник президента: Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться.
Об этом сообщается на сайте ОП.
По его словам, рост ожидается благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ. А также, "выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций", - отметил он.
Советник главы государства подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.
"Но ожидание на 2021 год положительное", – сказал Олег Устенко.
Напоминаем:
Согласно данным НБУ, экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.
Сферы торговли, строительства и телекоммуникаций получили прибыль в 2020 году и удержали валовой внутренний продукт Украины от большего падения.
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