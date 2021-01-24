Советник президента: Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться.

Об этом сообщается на сайте ОП.

По его словам, рост ожидается благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ. А также, "выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций", - отметил он.

Советник главы государства подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

"Но ожидание на 2021 год положительное", – сказал Олег Устенко.

Напоминаем:

Согласно данным НБУ, экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.

Сферы торговли, строительства и телекоммуникаций получили прибыль в 2020 году и удержали валовой внутренний продукт Украины от большего падения.







