Какие отрасли окончили 2020 год "в плюсе" – исследование

Сферы торговли, строительства и телекоммуникаций получили прибыль в 2020 году и удержали валовой внутренний продукт Украины от большего падения.

Об этом говорится в прессрелизе Украинской торговой гильдии.

"Внутренняя торговля существенно придержала отечественную экономику от стремительного падения в течение кризисного 2020 года. ВВП Украины упал бы за текущий год не на 4-5%, как сейчас прогнозируют экономисты, а значительно ниже", - заявил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

По итогам января-сентября эта отрасль единолично, вопреки кризису в экономике, сформировала на 22 млрд грн больше валового продукта, чем за аналогичный предыдущий период (в сопоставимых ценах, по данным Госстата). Торговый оборот в некоторых розничных сетях, рассказывают топ-менеджеры, вырос за этот год на 15-20%.

Стоимость товаров и услуг, произведенных в отраслях строительства, телекоммуникаций и секторе управления и обороны, выросла за три квартала 2020 года на 14 млрд грн по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Отметим, что ВВП Украины за три квартала 2020 года снизился на 107 млрд грн против соответствующего показателя прошлого года в сопоставимых ценах.

Олейник сообщил, что среди тех отраслей, которые притормозили в кризис, во втором полугодии начала выделяться еще одна группа потенциальных лидеров.

"В последнее время неплохую квартальную динамику демонстрируют недвижимость, электроэнергетика и добывающая промышленность. Первая, по итогам июля-сентября, выросла на 4%, а две другие уже практически вышли на прошлогодние показатели", - заявил эксперт.

Наибольший вклад по размерам в производство национального продукта сформировали аграрии с переработчиками - более 23% ВВП страны.

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности в топ-5 отраслей входят торговля, сельское хозяйство, промышленность, образование и логистика.

Экономическая правда