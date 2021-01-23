Шмыгаль считает, что в 2021 году промышленность будет расти

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году промышленное производство будет расти.

Об этом он написал на Facebook.

По его словам, промышленное производство продолжает выходить на устойчивый тренд восстановления.

"Дополнительные стимулы от правительства, а также положительная динамика цен на внешних рынках, будет способствовать тому, что в 2021 году промышленность продолжит расти", - написал он.

Напоминаем:

В 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 4,8%.

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле - на 4,2%, в июне – на 5,6%, в мае – на 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, но с учетом коррекции на эффект календарных дней - на 3,9%.