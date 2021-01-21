Зеленский подписал закон, который позволяет Оператору ГТС покупать газ на бирже
Президент Владимир Зеленский 21 января подписал закон, который вносит изменения в ЗУ "О публичных закупках", которые позволяют оператору ГТС Украины покупать газ на бирже.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Соответствующий закнопроект Рада приняла в целом 2 декабря 2020 года.
"На первом этапе этот закон позволит Оператору ГТС, оператору газохранилищ (Нафтогаз Хранение газа) и операторам газораспределительных сетей закупать на бирже газ для собственных нужд и потребностей балансировки.
А на втором - с 01.07.2021 - такую возможность получат остальные субъекты рынка природного газа государственной и коммунальной формы собственности", - пояснили в пресс-службе ОГТС.
Экономическая правда
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