Зеленский подписал закон, который позволяет Оператору ГТС покупать газ на бирже

Президент Владимир Зеленский 21 января подписал закон, который вносит изменения в ЗУ "О публичных закупках", которые позволяют оператору ГТС Украины покупать газ на бирже.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Соответствующий закнопроект Рада приняла в целом 2 декабря 2020 года.

"На первом этапе этот закон позволит Оператору ГТС, оператору газохранилищ (Нафтогаз Хранение газа) и операторам газораспределительных сетей закупать на бирже газ для собственных нужд и потребностей балансировки.

А на втором - с 01.07.2021 - такую ​​возможность получат остальные субъекты рынка природного газа государственной и коммунальной формы собственности", - пояснили в пресс-службе ОГТС.

Экономическая правда