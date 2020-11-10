Еврокомиссия заподозрила Amazon в нарушении правил конкуренции

Еврокомиссия заподозрила компанию Amazon в нарушении европейского законодательства о конкуренции на рынке онлайн-торговли и начала расследование.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Подозрение Еврокомиссии основывается на том, что, что Amazon одновременно является и платформой, которую другой бизнес может использовать для продажи своих товаров напрямую клиентам, и одновременно сам торгует через свою платформу, конкурируя с другими продавцами.

Компания, предоставляя свою площадку продавцам, имеет доступ к их данным о продажах, посещаемости, доходах и т.д.

"Предварительные выводы Комиссии показали, что очень большое количество непубличных данных продавцов доступно для работников, занимающихся розничными продажами самого Amazon, и попадает в автоматизированные системы, где используется для решений по торговым предложениям самого Amazon и стратегических решений, которые создают преимущество перед другими пользователями платформы", - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия пришла к выводу, что такое использование данных позволяет компании избегать природных рисков конкуренции в этой сфере и укреплять позиции на крупнейших своих европейских рынках, в частности во Франции и Германии.

"Если это подтвердится, такие действия будут признаны нарушением ст. 102 Договора о функционировании ЕС (TFEU), который запрещает злоупотребление доминирующей позицией на рынке", - добавляют в сообщении ЕК.

Комиссия также открыла второе расследование о нарушении антимонопольного законодательства из-за возможных преференций Amazon для собственных торговых предложений и тех продавцов-пользователей платформы, которые пользуются службами логистики и доставки Amazon. Если это подозрение подтвердится, это тоже будет нарушением статьи 102 Соглашения.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы платформы с двойной ролью, имеющий такой вес, как Amazon, не искажали конкуренцию. Данные о деятельности продавцов, которые являются третьими сторонами, не должна использоваться в пользу Amazon, когда он выступает их конкурентом. Условия конкуренции на платформе Amazon должны быть честными. Правила не должны искусственно создавать преимущества для собственных предложений или для предложений торговцев, которые используют услуги логистики и доставки от Amazon", - отметила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия начала расследование в отношении использования компанией Amazon данных продавцов, пользующихся его платформой, в июле 2019 года.

В конце сентября еврокомиссар заявила, что ЕК подаст апелляцию на решение Суда ЕС об отмене 13 млрд евро штрафа для компании Apple из-за особенностей ее деятельности в Ирландии.

Европейская правда