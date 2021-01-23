В Минсоцполитики хотят увеличить финансирование субсидий

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что хочет увеличить финансирование субсидий на 10 миллиардов.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По ее словам, по подсчетам Минсоцполитики программу субсидий, которая сейчас составляет 36,6 млрд надо повысить примерно на 10 млрд.

"Сегодня мы вышли с предложением в Министерство финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - заявила Марина Лазебная.

Напоминаем:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что потребителей нужно поддерживать именно через субсидии, однако для этого необходимо создать единую информационную базу уязвимых пользователей, содержащую данные об их доходах, объемы и стоимость потребленного природного газа.