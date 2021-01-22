В прошлом году пассажиры "Укрзализныци" купили 66% билетов онлайн
Пятница, 22 января 2021, 18:15
В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры купили онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Всего в прошлом году Укрзализныця реализовала более 19 млн билетов, из которых 3 млн проездных документов пассажиры вернули.
На этот показатель повлияли карантин в марте-мае 2020 и последующее введение "красных зон" с июня 2020 года и, как следствие, отмена железнодорожного сообщения", - говорится в сообщении.
Напомним:
"Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
Экономическая правда
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