Все разделы
Укр / Рус

В прошлом году пассажиры "Укрзализныци" купили 66% билетов онлайн

Пятница, 22 января 2021, 18:15
 

В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры купили онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Всего в прошлом году Укрзализныця реализовала более 19 млн билетов, из которых 3 млн проездных документов пассажиры вернули.

На этот показатель повлияли карантин в марте-мае 2020 и последующее введение "красных зон" с июня 2020 года и, как следствие, отмена железнодорожного сообщения", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Долги "Донецкой железной дороги": Сбербанк хочет взыскать с УЗ более 60 млн долларов 22 января 2021, 13:40
В УЗ назвали топ-5 самых активных вокзалов в 2020 году 21 января 2021, 18:10
"Укрзализныця" в 2020 году купила 28 пассажирских вагонов 21 января 2021, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!