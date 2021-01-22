Гривня на закрытии межбанка укрепилась

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни.

Евро - 34,25 - 34,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,11 - 28,30 гривни. Евро покупают по 33,95 гривни, продают по 34,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,25 гривни, евро - 34,10 - 34,22 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда